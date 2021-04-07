İzmir Emniyet Müdürlüğü helikopter ekibi, suç ve suçluyla mücadelede başarıyla görev yapıyor

AA

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı 7 filo arasında yer alan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı 2 helikopterde görev yapan 7 pilot, tüm Ege illerinde düzenli olarak haftanın 6 günü uçuş yapıyor.

Rutin olarak asayiş ve trafik uygulamalarına havadan katılan, geniş çaplı operasyonlarda da kara ekipleri ile eş güdüm içinde görev yapan helikopterler, gelişmiş kamera sistemleriyle ekiplerin gözü kulağı oluyor.

- "Afetlerde kurulan hava koridoru hayat kurtarıyor"

Ekipte görev alan İzmir Havacılık Şube Müdürlüğünden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Pilot 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ersin Kavaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada pilotluk mesleğinin 7 yaşından beri hayali olduğunu söyledi.

Emniyet teşkilatında yetişen pilotların 1,5 yıllık eğitimin ardından uçabildiğini ifade eden Kavaklı, Çanakkale'den Muğla'ya kadar olan bölgede çeşitli görevlere katıldıklarını kaydetti.

Kavaklı, şöyle konuştu:

"Trafik, asayiş, terör, narkotik gibi emniyet birimlerinin ihtiyacı olduğu zaman havada da biz görev alıyoruz. Ağırlık olarak şu anda havadan trafik düzenlemesinde kullanılıyoruz. Helikopterin asıl işlevi acil durumlarda, afet ve orman yangınlarında hissediliyor. En son İzmir'de yaşadığımız depremde de ilk göreve çıkanlar helikopterler oldu. Bu tarz olaylarda kara iletişim ve ulaşımı aksayabiliyor. Afetlerde kurulan hava koridoru hayat kurtarıyor."

Helikopterin çektiği görüntülerin anlık olarak kriz merkezindeki yetkililer tarafından izlenebildiğini, afet ve operasyon planlarının bu görüntülere göre yapılandırıldığını aktaran Kavaklı, "Acil durumlarda ise yer ekiplerine yukarıdan bir melek gibi kol kanat geriyoruz." diye konuştu.

Birçok görevde bulunduklarını ancak en çok arama kurtarmada görev almaktan keyif aldığını dile getiren Kavaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir insanı zor durumda kaldığı zaman başka kimsenin ulaşamayacağı bir yerde sizin alıp kurtarabilmeniz, doğum yapmak üzere olan bir kadını hastaneye yetiştirebilmeniz mutluluk verici. Sağlık Bakanlığının helikopterleri her zaman müsait olmayabiliyor. Bu gibi durumlarda talep edilmesi halinde hemen havalanıp yardım için hareket ediyoruz."

Ekip üyelerinden Havacılık Şube Müdürü Pilot Emniyet Amiri Mehmet Ali Durgay da uçuşların Havacılık Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını söyledi.

Her türlü hava koşulunda uçmak ve tüm arazi şartlarına iniş yapmak için eğitimler aldıklarını vurgulayan Durgay, "İzmir'de haftanın 6 günü planlı olarak uçuş yapıyoruz. 3 günü trafik denetleme, 2 günü asayiş uygulaması ve 1 günü eğitim uçuşları olmak üzere. Yeri geldiğinde çevre illerden talepler geliyor. Toplumsal olaylara müdahale anlamında helikopterlerle denetimler ve çekimler yapıyoruz. Tespitleri ilgili birimlerle paylaşıyoruz. Ege Bölgesi son zamanlarda çok sık depremlere maruz kaldı. Bu konuda çevre illere de destek veriyoruz. AFAD ile yapılan protokoller kapsamında görüntü aktarımı ve yönlendirmeler yapılıyor." diye konuştu.