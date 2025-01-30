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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Çocuk istismarcısı yakalandı! 16 yıla mahkum olmuştu | Son dakika haberleri

        Çocuk istismarcısı yakalandı! 16 yıla mahkum olmuştu!

        İzmir'de, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında, 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kaçak hükümlü Y.Ü. yakalandı. Zanlı cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:22
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        Çocuk istismarcısı yakalandı! 16 yıla mahkum olmuştu!
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        İzmir'de edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 16 yıl 15 gün hapis cezasıyla aranan Y.Ü, isimli zanlı yakalandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İHA'daki habere göre emniyete sevk edilen cinsel istismarcı Y.Ü. işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #İzmir
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