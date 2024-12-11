Bir hayat su kuyusunda son buldu!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, su kuyusuna düşen 81 yaşındaki Fatma Ballı hayatını kaybetti. Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu
İzmir'de olay, Ödemiş ilçesinde meydana geldi. Bademli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ballı, evinin bahçesindeki su kuyusuna düştü.
KUYUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
AA'da yer alan habere göre durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kuyudan çıkarılan Ballı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Ballı'nın cenazesi otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu.