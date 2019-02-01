Antalya’da etkili olan fırtına, hortum ve yağışta üç kişi hayatını kaybederken, milyonlarca lira maddi hasara neden olmuştu. Antalya henüz yaralarını sarmaya çalışırken, dün İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, hortuma dönüştü.

İHA'nın haberine göre; Dikili açıklarında meydana gelen hortumda can kaybı veya yaralı olmazken, ilçede paniğe neden oldu.