İzmir'in iki ayrı ilçesinde kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfaİzmir'in iki ayrı ilçesinde kavga: 1'i ağır 2 yaralı
ABONE OL

İzmir’in iki ayrı ilçesinde bıçaklı ve silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

İzmir'in Buca ve Konak ilçelerinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Her iki olayda da kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

İzmir'in iki ayrı ilçesinde kavga: 1'i ağır 2 yaralı
İHA

İzmir’in Buca ve Konak ilçelerinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 2 kişi yaralandı.

İlk olay, Buca ilçesi Göksu Mahallesi 690/8 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat K., kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silah ile açılan ateş sonucu karnından yaralandı. Ferhat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı şahıs ambulansa alınarak, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AKARYAKIT İSTASYONUNDA BIÇAKLANDI

Bir diğer olay ise yine sabah saatlerinde, Konak ilçesi Murat Reis Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Erdinç A. İle şüpheli şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga neticesinde Erdinç A., aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Erdinç A., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, her iki olayın da şüphelilerini yakalamak için polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
GÜNDEMİstanbul'da fırtına çatıları uçurdu
UÇURACAK! Son dakika - Meteoroloji'den HAVA DURUMU uyarısı! Fırtına ve sağanak alarmı
GÜNDEMMeteoroloji'den fırtına ve sağanak uyarısı
UZUN KULAK OPERASYONU! Son dakika... Jandarma tavşanları elleriyle besliyor!
GÜNDEMJandarmadan uzun kulak operasyonu!
İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
GÜNDEMİstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
Sakarya’da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
GÜNDEMSakarya'da şüpheli ölüm
Gaziantep'te asma kattan düşen bina görevlisi hayatını kaybetti
GÜNDEMAsma kattan düşen bina görevlisi öldü
Aksaray’da 6 katlı otelde yangın: 1 ağır yaralı
GÜNDEMAksaray’da otel yangını: 1 ağır yaralı
Son dakika: Kastamonu'da orman yangını: 1 mahalle boşaltıldı
GÜNDEMKastamonu'da orman yangını: 1 mahalle boşaltıldı
Kadıköy'deki olaylara ilişkin gözaltına alınan 53 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
GÜNDEMKadıköy'deki olaylarda 53 kişi serbest
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı!
GÜNDEMBakanlıktan personel alımı açıklaması