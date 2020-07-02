İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

İshale neden olan besinler

AA

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün öğlen saatlerinde Yağcılar mevkisinde çıkan ve 3 helikopter, 10 arazöz ile bir yangın söndürme uçağıyla müdahale edilen yangına ilişkin soruşturma kapsamında yangının çıktığı tarlayı tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede kaynak yapılmış demir paneller ve çok sayıda kaynak elektrodu bulundu.

Yangının başladığı tarlanın sahibi S.Ü., ifadesinde tarlasında bulunan güneş enerjisi panellerinin sökülmesi için çağırdığı kaynakçı M.G.'nin (52) kaynak yaptığı esnada kıvılcımların yerde bulunan anızları tutuşturduğunu söyledi.

S.Ü'nün ifadesi doğrultusunda jandarmaya çağrılan M.G'nin burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından Urla Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.