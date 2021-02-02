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Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor

İzmir'de, lösemi teşhisi konulan 2 yaşındaki Kaan'ın ailesi, çocuklarına uygun kemik iliğinin bulunup nakledileceği günü bekliyor.

İZMİR - Lösemili 2 yaşındaki Kaan, ilik nakli bekliyor
AA

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Alime ve Ercan Karaca çiftinin çocukları Kaan, 2 yıl önce dünyaya geldi. Geçen aralıkta aniden rahatsızlanan minik Kaan'a, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi konuldu.Kaan için kemik iliği nakli kararı veren doktorlar, küçük çocuğu da hastanede tedavi altına aldı.

Baba Ercan Karaca, AA muhabirine, oğlunun hastalığı nedeniyle zor günler geçirdiklerini söyledi. Oğlunun tedavi olup sağlığına kavuşmasını çok istediğini dile getiren baba Karaca, şöyle konuştu:

"Doktorlar, oğlumun kemik iliği nakli olması gerektiğini söyledi. Yurt içi aramalarında şu ana kadar uyumlu kemik iliği bulunamadığını öğrendik. Kök hücre bağışı yapılması adına sosyal medya aracılığıyla bir kampanya düzenlemek istedik. Hem kemik iliği hem kök hücre hem de kan bağışı konusunda vatandaşların Türk Kızılaya giderek bağışçı olmalarını rica ediyoruz. Benim tek istediğim vatandaşların kök hücre bağışçısı olması. Bu konuya biraz daha özen gösterilmesini, dikkat çekilmesini istiyorum."

Anne Alime Karaca ise oğlunun kemoterapi tedavisinin sürdüğünü, çok fazla zaman geçmeden ilik nakli olması gerektiğini ifade etti.

Lösemi hastası çocuklar adına geniş kapsamlı kampanya başlatmak istediklerini vurgulayan Karaca, "Kampanya sadece benim çocuğum için değil. Lösemi her geçen gün artan bir hastalık maalesef. Bu herkesin başına gelebilir. Bütün canlar adına konuşuyorum. Bir kişi neden bir başkasına can olmasın? İnsanlardan sadece 3 tüp kanla kök hücre bağışçısı olabilir." ifadelerini kullandı.

Memleketleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Kızılay ile birlikte kan ve kök hücre nakli kampanyası düzenlediklerini hatırlatan anne Karaca, bu süreçte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in de kendilerine destek verdiğini sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi yetkilileri ise Kaan'ın tedavisinin devam ettiğini, kemik iliği nakli için ailesinden uygun donör bulunamadığını ancak TÜRKKÖK vasıtasıyla yurt içi ve dışı taramaların sürdüğünü ifade etti.

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