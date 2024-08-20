İzmir Menderes'teki orman yangını 4. gününde: Alevlere müdahale sürüyor
İzmir'in Menderes ilçesinde 17 Ağustos'ta başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.
Türkiye'nin yaz başından bu yana orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangına gün doğumuyla birlikte yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı.
Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.