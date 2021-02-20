İzmir merkezli 3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 9 tutuklama

AA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 16 Şubat'ta düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 40 zanlıdan 9'u tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İzmir, Aydın ve Antalya'da yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 45 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş ve 40 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 tabanca ve şarjörü, 13 av tüfeği, çok miktarda fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.