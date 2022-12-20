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İzmir merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 33 kişi yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 33 kişi yakalandı
İzmir merkezli uyuşturucu operasyonu
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AA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç ile birlikte valilikte düzenlediği toplantıda, kentte yıl içinde uyuşturucuya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Köşger, bugün İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Elazığ ve Muğla'daki eş zamanlı operasyonda 33 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bugünkü operasyonun önceki aylarda tamamlanan operasyonların devamı niteliğinde olduğunu, daha önceki 7 operasyonda 78 kişinin yakalandığını, 42'sinin tutuklandığını aktaran Köşger, 8'inci operasyonla yakalama sayısının 111'e ulaştığını dile getirdi.

Vali Köşger, gerçekleştirilen 8 operasyonda 34 kilo 978 gram metamfetamin, 451 bin 831 sentetik hap, 20 bin 3 uyarıcı hap, 152,17 gram esrar, 9,20 gram kokain, 6 hassas terazi, 7 tabanca ve 220 fişek, 6 tüfek ve 37 kartuş, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 810 bin 220 lira ile 175 avro ele geçirildiğini bildirdi.

TUTUKLAMA ORANLARI ARTTI

İzmir'in en önemli sorunlarından birisinin uyuşturucuyla mücadele olduğunu ifade eden Köşger, "Bu konuda hem emniyetimiz hem jandarmamız tam saha pres yapıyor. Mahalle muhtarlarından, hane halklarından, anne ve babalardan aldığımız geri dönüşlerde bu presten dolayı duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar. Tutuklanma oranı geçen yıllara göre yüzde 30-35 artmış durumda. Bu yakalamalarda konunun delillendirilmesi hususu bu noktada önem arz ediyor, adliyemizin de hassasiyetini gösteriyor." diye konuştu.

1 Ocak-19 ARALIK ARASINDAKİ OPERASYONLAR

İzmir'de, 1 Ocak-19 Aralık arasında emniyet ve jandarma ekipleri, 2 bin 899 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyonlarda 4 bin 761 kişiye adli işlem uygulandı, bunlardan 1962'si tutuklandı.

Operasyonlarda 1168 kilogram esrar ve skank, 147 kilogram metamfetamin, 27 kilogram bonzai, 26 kilogram kokain, 1 milyon 926 bin sentetik ecza, 100 bini aşkın uyarıcı hap, 500'ü aşkın hassas terazi, 584 tabanca ve 30 bin kökü Hint keneviri ele geçirildi.

Suçtan elden edildiği değerlendirilen 3 milyon 834 bin 719 liraya el konuldu.


Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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