İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Olgunlaşma Enstitüsünden öğretmen ve usta öğreticilerin derlediği tariflerle hazırlanan Ege mutfağına özgü yemekler ve içecekler, İzmirlilerin beğenisine sunuluyor.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde hazırlanan Ege'nin özel lezzetleri sofraları süslüyor
AA

Ege'nin unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin peşine düşen İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, çorba, salata, yemek ve tatlılardan oluşan orijinal tarifleri derleyerek kayıt altına aldı.

Bu tariflere uygun hazırlanan enginar, zeytinyağlı dolmalar, kabak sıyırma, yoğurtlu patlıcan, mücver, kuzu etli şevketibostan, arapsaçı kavurması, kabak çiçeği dolması ve zeytinyağlı bakla gibi yemekler, enstitü mutfağında sipariş üzerine özenle hazırlanıyor. Yiyecek ve içecekler, "0232 464 04 75/123" numaralı telefonundan, enstitünün açık olduğu günlerde sipariş edilebiliyor.

Enstitü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine, geleneksel lezzetleri gelecek kuşaklara aktarmak için derledikleri tarifleri, mutfağa girerek uyguladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalan kişilerin, restoranların da kapalı olması nedeniyle farklı lezzetleri evlerinde denemek istediklerine işaret eden Aydın, enstitü mutfağının bunun için güzel bir seçenek olduğunu ifade etti.

Çalışmanın uzun bir araştırma sürecine dayandığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi ve özellikle İzmir’de, tarih boyunca kuşaktan kuşağa çoğalarak aktarılan bir mutfak kültürü süregelmiş. Ege mutfağı, özgün yapısı ile mutfak kültüründeki yerini almıştır. Araştırma çalışmaları sırasında arşivler ve yazılı kaynaklar tarandı, Ege Bölgesi'ndeki il, ilçe ve köyler ziyaret edilerek tarifler toplandı. Derlenen tarifler mevsiminde taze malzemelerle tek tek enstitü mutfağında denenerek kayıt altına alındı."

Unutulmaya yüz tutmuş ilibada dolması, Kakavya, pasti gibi yemeklerin de tariflerini derlediklerini ve kayıt altına aldıklarını aktaran Aydın, hedeflerinin, Ege Bölgesi’nin yaşayan mutfağında bulunan birçok geleneksel tarifi bir araya getirerek yaşatmak ve özünü yitirmeden gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurguladı.

Aydın, derledikleri tariflerin kitapta toplanacağını da bildirdi.

Enstitüsünün Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Demet Burçak ise Ege mutfağının son derce sağlıklı bir mutfak olduğunu vurguladı.

Geleneksel tariflerden yola çıkarak sağlıklı içecekler de ürettiklerini aktaran Burçak, "Son yıllarda sağlıklı yiyecek ve içecek tüketimine verilen önemin artışıyla ve Osmanlı'dan bugüne kadar mutfağımıza gelen şerbetleri de hazırlayarak hem sağlıklı yemekler ile sofralar kurup hem de bu kaybolmaya yüz tutmuş içecekleri ülkemizde yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmek için çalışmalar yapmaktayız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME