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İzmir’de Perşembe gününden itibaren başlayan yoğun yağış hayatı olumsuz etkileyerek şehirde sel ve taşkınlara sebep oldu. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle il merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerin yağmur suyu nedeniyle tıkanan yollarda çalışma başlattı.
Bornova ilçesinde bulunan Kemalpaşa Caddesi de aşırı yağıştan etkilendi. Kemalpaşa'dan İzmir yönüne doğru seyreden şerit yoğun yağış sebebiyle trafiğe kapanırken, bir minibüs suda mahsur kaldı. Suya saplanan minibüsü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Kapanan yolun başında ekipler beklerken, trafik açık olan şeritten çift yönlü olarak verildi.
Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan Yunuslar Alt Geçidi ise biriken suları fark edemeyen sürücü kendini suların ortasında buldu. Derinleşen suda araç görünemez hale geldi. Araçta bulunan iki kişi yara almadan kurtarıldı. Kapanan yolu açmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ekipleri tahliye çalışmasına başladı.
Halkapınar semtinde 1561 sokakta ise biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler kendi imkanları ile mahsur kalmaktan kurtulurken, mahsur kalan bir otomobili yoldan geçen belediye temizlik görevlileri kurtardı.
Öte yandan Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtinde aşırı yağıştan dolayı toprağa tutunamayan ağaç sokakta bulunan üç otomobilin üstüne devrildi. Yaralı veya can kaybı olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu.
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