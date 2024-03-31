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        Haberler Gündem İzmir Seçim sonuçları CANLI ANLATIM: İzmir 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı mı? İzmir anlık seçim sonuçları ile Ak Parti mi CHP mi kazandı?

        İzmir seçim sonuçları canlı anlatım: İzmir'de 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları açıklandı mı?

        Türkiye, bir kez daha sandık başında buluştu. Saat 17.00 itibarıyla biten oy verme sürecinin ardından gözler sonuçlara döndü. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasıyla ilk sonuçlar da gelmeye başlayacak. Sonuçlar gelmeye başladığı andan itibaren tüm seçimi Habertürk.com üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 16:16 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:04
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        Tüm Türkiye'de saat 17.00 itibarıyla oy verme süreci bitti ve sandıklar kapandı. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim yasaklarına göre; oy verme günü, saat 18.00 ile 21.00 arasında her türlü yayın organında seçimle ilgili haber yapmak yasak. YSK gerekli görmesi halinde öne çekebileceği seçim yasağı süresi biter bitmez ilk sonuçlar da gelmeye başlayacak. İzmir ve tüm Türkiye'nin yerel seçim sonuçlarını canlı olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İZMİR YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Saat 17.00 itibarıyla tüm ülkede oy verme işlemi tamamlandı. 81 ildeki vatandaşlar merakla seçim sonuçlarını bekliyor. Seçim saatinin bitmesi ve YSK'nın seçim yasağını kaldırmasıyla İzmir canlı yerel seçim sonuçları sizlerle olacak.

        İZMİR CANLI YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İZMİR'DE MİLYONLARCA SEÇMEN SANDIK BAŞINDAYDI!

        Türkiye'de seçim süreci saat 17.00 itibarıyla tamamlanacak. İzmir'de kayıtlı 3 milyon 459 bin 970 seçmenin, yerel yöneticilerini belirlemesi için 10 bin 721 sandık kuruldu.

        2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi bu sene de en çok seçmen Buca'dan çıktı. Buca'da kurulan 1.162 sandıkta 394 bin 395 vatandaş oy kullandı.

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        YEREL SEÇİM SONUÇLARI CANLI OLARAK HABERTÜRK.COM'DA OLACAK!

        31 Mart 2024 yerel seçimleri anlık olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        YSK, seçimde, kayıtlı seçmen sayısını, 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. Yayın yasağının kalkmasıyla sonuçları anlık olarak sizlerle paylaşacağız. 30 büyükşehrin canlı anlatımını buradan takip edebilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

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        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

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