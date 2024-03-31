Tüm Türkiye'de saat 17.00 itibarıyla oy verme süreci bitti ve sandıklar kapandı. Resmi Gazete'de yayımlanan seçim yasaklarına göre; oy verme günü, saat 18.00 ile 21.00 arasında her türlü yayın organında seçimle ilgili haber yapmak yasak. YSK gerekli görmesi halinde öne çekebileceği seçim yasağı süresi biter bitmez ilk sonuçlar da gelmeye başlayacak. İzmir ve tüm Türkiye'nin yerel seçim sonuçlarını canlı olarak Habertürk.com'dan takip edebilirsiniz.

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