İZMİR - Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na silahla ateş açıldı

AA

Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi 6316/4 Sokak'ta bulunan Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Otoparkı'na kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı.Kurşunlar o sırada otoparktaki güvenlikçinin kaldığı konteynere isabet etti.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.