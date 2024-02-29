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        Haberler Gündem Güncel İzmir Valiliği "gençlere türbe ziyareti yaptırıldığı" iddiasına yanıt

        İzmir Valiliği "gençlere türbe ziyareti yaptırıldığı" iddiasına yanıt

        İzmir Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "gençlere türbe ziyareti yaptırıldığı" iddiaları üzerine açıklama yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 23:19 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:19
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        Valilik'ten 'türbe ziyareti' iddialarına yanıt
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        İzmir Valiliği'nden açıklamasında, haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Habere konu camide, Diyanet İşleri Başkanlığınca projelendirilip uygulamaya konulan 'Gençliğe Değer Projesi' kapsamında Menemen İlçe Müftülüğü tarafından 2 yıldır gençlere/cami cemaatine yönelik her cuma akşamı sohbet programı yapılmaktadır. Haberde iddia edildiği gibi gençlere türbe ziyareti yaptırılması söz konusu değildir."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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