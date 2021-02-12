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İzmir Valisi Köşger, hortumun vurduğu Çeşme'de incelemelerde bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 16 kişinin yaralanmasına neden olan hortumun etkili olduğu Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu. Köşger, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirtti.

İzmir Valisi Köşger, hortumun vurduğu Çeşme'de incelemelerde bulundu
AA

Alaçatı Port bölgesinde hortumun hasar oluşturduğu tekne, ev ve araçları inceleyen Köşger, vatandaşlarla sohbet edip, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, hortum nedeniyle şantiyenin üzerine vinç devrilmesi sonucu 16 işçinin yaralandığını belirtti.

Yaralıların durumlarının hafif olduğunu yalnızca ayağı kırılan birinin İzmir'e sevk edildiğini aktaran Köşger, şöyle dedi:

"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü ifade etti.

Kaymakam Ünal Çakıcı, Belediye Başkanı Ekrem Oran, AFAD ve itfaiye ekiplerinin Çeşme'de olduğunu ifade etti.

- Belediye Başkanı Oran

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma için, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

- Bakan Pakdemirli'yi taşıyan uçak iniş yapamadı

Hortum olayı nedeniyle Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.

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