İzmir Valisi Yavuz Köşger, konteyner kentteki depremzedelerle bayramlaştı

AA

Köşger, Haydar Aliyev Caddesi'nde bulunan geçici barınma merkezinde ilk olarak çocuklarla bayramlaştı. Çocuklara bayram harçlığı veren Köşger, depremzedelerle sohbet etti, ailelere hediyeler verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Köşger, depremzedelerle bayramlaştıklarını aynı zamanda onların sorunlarını da dinlediklerini ifade etti.

Vatandaşların genel anlamda hizmetlerden memnun olduğunu aktaran Köşger, "Devletimiz bütün imkanları seferber etti. Bütün vatandaşlarımızın afet sonrasında hayatlarını en kısa sürede daha iyi hale getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Burada 298 ailemiz var. Onların hayat standartlarını yükseltebilmek için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Rezerv alanlarındaki çalışmaların da sürdüğünü ifade eden Köşger, "Proje alanındaki bazı binalar ağustos ayına yetiştirilmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da gelip daireleri teslim edeceklerini ifade etmişti." diye konuştu.