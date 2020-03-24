AA

İzmir ve Adana'da kaçak üretilen temizlik maddesi, dezenfektan ve maskelere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İzmir'in Buca ilçesinde kaçak el dezenfektanı ve maske üreten iki imalathanedeki ürünlere el konuldu. Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, Kaynaklar Olduruk mevkiinde daha önce kaçak tiner deposu olarak faaliyet gösteren ve mühürlenen bir işletmeye baskın gerçekleştirdi.

Kapatılmasına rağmen yasa dışı olarak açılan depoda, sağlıksız koşullarda dezenfektan üretildiği tespit edildi. Kanserojen madde içeren yüzlerce litre dezenfektana el konuldu. Denetimler kapsamında Göksu Mahallesi'ndeki bir depoda da tıbbi standartlara uymadan hazırlanan yüzlerce maske tespit edildi. İki işletmenin sorumluları hakkında Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından cezai işlem başlatıldığı, ele geçirilen ürünlerin ise imha edileceği kaydedildi.

ADANA'DA BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana'da sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya, sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Ekiplerin depoda yaptığı aramalarda, sahte 7 bin 650 litre gül suyu, 7 bin 521 kilogram deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, bin 102 kutu şampuan ve 511 kutu krem ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.