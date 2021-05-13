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İzmir ve çevre iller Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizliğe büründü

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sessizlik hakim oldu.

İzmir ve çevre iller Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizliğe büründü
AA

Tarihi Konak ve Gündoğdu meydanları ile Karşıyaka Bostanlı Sahili boş kaldı.

Kent genelinde denetimlerini artıran polis ekipleri, gerek devriye gezerek gerekse sabit uygulamalarla vatandaşlar ve sürücülerin izin belgelerini sorguladı.

- Aydın

Aydın'ın işlek noktaları Adnan Menderes Bulvarı ile İstasyon ve Atatürk Kent meydanları boş kaldı.

Öte yandan, kentin giriş ve çıkışlarında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, seyahat izin belgesi olmayan vatandaşların geçişlerine izin vermiyor.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm kentleri arasında yer alan Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahillerde de sakinlik yaşanıyor.

- Denizli

Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında daha önceden belirlenen noktalarda polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Tam kapanma sürecinde karma ekiplerden oluşan polisler, sokağa çıkan vatandaşların kimlik sorgulamasını yaptı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler, Bayramyeri ve Demokrasi meydanları ile Çamlık Bulvarı boş kaldı.

- Manisa

Manisa'da kentin ana caddeleri, meydanları ve parklarda sessizlik hakim oldu.

Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri başta olmak üzere Mimar Sinan Bulvarı, 8 Eylül, Mustafa Kemal Paşa, İzmir ve Atatürk caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Kent Parkı'nda sakinlik gözlendi.

Polis ekipleri de ana caddelerde oluşturdukları uygulama noktalarında sokağa çıkan vatandaşlar ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Vali Yaşar Karadeniz, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek görevlilerle bayramlaştı.

- Uşak

Uşak'ta denetimlerini sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüler ile vatandaşları durdurarak izin belgelerini sorguladı.

Ekipler, Ankara-İzmir kara yolu başta olmak üzere birçok yerde uygulama noktasında denetimlerine devam ediyor.

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