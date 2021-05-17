İzmir ve çevre illerde tam kapanmanın sona ermesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu

AA

İzmir'de kademeli normalleşme ile Konak, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda yoğunluk gözlendi.

Kentin en işlek caddelerinde de zaman zaman araç yoğunluğu görüldü.

Polis ekipleri, kent genelinde kalabalıkların oluştuğu bölgelerde uygulamalarına devam ederek, vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyardı.

- Diğer iller

Uşak'ta kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü. Yoğunluk bulunan noktalarda polis ekip araçlarından, "Artık kontrollü sosyal hayat dönemindeyiz. Lütfen rehavete kapılmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım." şeklinde uyarılarda bulunuldu.

Denizli'de, sabah saatlerinden itibaren cadde ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Kentin en işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler, Bayramyeri ve Demokrasi meydanları ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın kalabalık olduğu gözlendi.

Aydın'da da kent genelinde cadde ve meydanlarda hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Kentin turistlik ilçeleri Kuşadası ve Didim sahillerinde denize girildi.

Manisa'da kent merkezinde yoğunluk gözlendi. Polis ekipleri, özellikle alışveriş merkezleri, banka, giyim mağazalarının önünde oluşan kalabalığı, sosyal mesafe kuralına özen göstermeye davet etti.