İzmir ve Isparta'da orman yangını İzmir'in Menderes ilçesi ile Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın da havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Hava araçlarının yangına müdahalesi dolayısıyla Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşlarına yaklaşık 45 dakika ara verildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:56 facebook

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