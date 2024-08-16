Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İZMİR YANGIN SON DAKİKA | 16 Ağustos 2024 İzmir orman yangını son durum nedir, söndürüldü mü?

        İzmir yangın son dakika| 16 Ağustos 2024 İzmir orman yangını son durum nedir, söndürüldü mü?

        İzmir Karşıyaka yangını son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Alevler sebebiyle bir köyün tahliye edildiği açıklandı. Alevler bir süre sonra Örnekköy Sanayi Sitesi'ne kadar ulaştı. İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki İzmir orman yangını son durum nedir, söndürüldü mü? İşte 16 Ağustos 2024 İzmir yangınından son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:32 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        16 Ağustos 2024 İzmir yangınına ilişkin son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangınlardan sonra bu yıl her orman yangınına daha dikkatli bakılıyor. Vatandaşlar bölgedeki son durumu öğrenmek üzere “İzmir’de yangın söndürüldü mü, son durum ne, yangın nerede çıktı?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte İzmir orman yangını son durum ve tüm detaylar...

        2

        İZMİR YANGIN SON DURUM 16 AĞUSTOS 2024

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek sanayi bölgesine sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

        Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.

        3

        İZMİR VALİSİ’NDEN YANGIN AÇIKLAMASI

        İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Elban "Şu ana kadar can kaybı yok. Ancak bir kısım evlerin yandığına dair bilgi var. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi bulabiliyor, zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz." açıklamasında bulundu.

        4

        Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

        Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

        Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin de zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka'daki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.

        5

        İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

        İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        6
        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        TFF'den play-off ertelemesi!
        TFF'den play-off ertelemesi!
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydıni Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir, Aydıni Karabük ve Bodrum'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor