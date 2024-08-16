Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin de zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka'daki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.