İzmir Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? İzmir Güzelbahçe Belediye başkanı kimdir? İzmir Güzelbahçe Belediye başkan adayları
İzmir Güzelbahçe Belediyesi hangi partide? İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı kimdir? İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Güzelbahçe Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Güzelbahçe Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Güzelbahçe yerel seçim sonuçları..
İzmir Güzelbahçe BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanlığını 13826 alınan oy ve %70.14 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özdem Mustafa İnce kazanmıştır.
Güzelbahçe Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Cumhuriyet Halk Partisi %70.14
Adalet ve Kalkınma Partisi %23.07
Demokratik Sol Parti %3.90
Saadet Partisi %1.11
Vatan Partisi %0.89
Demokrat Parti %0.72
Bağımsız Türkiye Partisi %0.17
Bağımsız %0.10
İzmir Güzelbahçe BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİGÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU - AK Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı MUSTAFA GÜNAY - CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı GİZEM ALBAŞ - İYİ Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı NECLA ÜREMİŞ - MEMLEKET İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN - VATAN İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı OSMAN SERKAN ÇAĞLASA - BĞMSZ İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı BAKİ GİNİGEN - HÜDAPAR İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı YAKUP ATEŞ - DEVA İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı AHMET NEDİM TURBİL - DP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ALAATTİN AĞIRMAN - HÜDAPAR İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı YASİN KAYA - ZP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR - DEVA İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı COŞKUN ATİKOL - OCAK İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı KÜBRA KARADEMİR - DSP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı BUSE KAYAN - HKP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ERGÜN BOYACIOĞLU - MP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı HALUK ŞARMAN - OCAK İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı MUHAMMET MERT AKIN - DSP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı CEREN ÜLÜŞ - TKP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı OSMAN TUNÇ - SP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DEMİREL - OCAK İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı SEFA PİŞKİN - MP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ÖZLEM KALEM - BTP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı SENEM ÖCAL - ZP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ÖZLEM AYDINALP - DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı MELİH BAŞYİĞİT - YENİDEN REFAH İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı METİN AVCI - DEVA İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı FİKRET SAPMAZ - TİP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı EMRULLAH KAPAR - HÜDAPAR İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı BERK ALBAYRAK - ANAP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı ERKAL GÜNEL - SOL PARTİ İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı AYŞE FİDAN - ANAP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı
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