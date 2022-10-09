2 katlı binada patlama: 1’i çocuk 3 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi 227 Sokak’ta henüz belirlenemeyen bir sebepten meydana geldi.

İddiaya göre, saat 00.00 sıralarında 1. kattaki evden şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın etkisiyle evin camları kırılarak sokağa dağıldı. Sesi duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa süre içerisinde intikal eden itfaiye ve polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, patlama anında evde bulunan E.T., E.C. ve S.G., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.