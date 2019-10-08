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İzmir’de 239 kaçak göçmen yakalandı

İHA

İzmir’in Çeşme ve Dikili açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 239 kaçak göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

İzmir

Edinilen bilgiye göre, dün saat 07.25 ve 07.31 sularında, Sahil Güvenlik ekiplerince İzmir'de Çeşme ve Karaabdullah Burnu açıklarında 4 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Durdurulan lastik botlar içerisindeki 86 Suriye, 44 Afganistan ve 33 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 163 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün saat 21.30’da, Sahil Güvenlik ekiplerince Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup fark edildi.

Durdurulan lastik bottaki 3 Türkiye ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aynı gün saat 06.39 ve 15.22 sularında, Sahil Güvenlik ekiplerince Dikilinin Denizköy ve Altınkum açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen fark edildi.

Durdurulan lastik botlar içerisindeki 54 Suriye, 5 Irak, 14 Filistin ve 3 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 76 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan 239 göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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