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İzmir’de 59, Çanakkale'de 215 kaçak göçmen yakalandı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 215 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. İzmir’in Foça ve Çeşme ilçesinde ise Sahil Güvenlik ekiplerince 59 kaçak göçmen yakalandı

kaçak göçmen

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 ve TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu, Yeşil Liman ve Sivrice Burnu açıklarında durdurdukları lastik botlarda Afganistan ve Suriye uyruklu 215 kaçak göçmen yakaladı.

TCSG 38 Botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İZMİR'DE 59 GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan dün saat 01.35’te, Sahil Güvenlik ekiplerince, Foça’nın Aslan Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu fark edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot içerisindeki 35 Suriye, 7 Filistin ve 2 Somali uyruklu olmak üzere toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 07.12’de, Sahil Güvenlik ekiplerince, Çeşme’nin Top Burnu açıklarında fiber tekne fark edildi. Durdurulan fiber tekne içerisindeki Suriye uyruklu 15 düzensiz ve 1 Türk göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan 59 düzensiz göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

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