İzmir’de yarın derbi heyecanı yaşanacak. TFF 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde Altınordu ve Altay, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00’da başlayacak derbiye play-off potasında yer alan Altay, çıkış istikrarını koruma amacıyla, düşme hattının bir üst sırasında bulunan Altınordu ise alt sıralardan kurtulma parolasıyla çıkacak.

İzmir’in iki köklü takımının asırlık mücadelesinde Altay, rakibine karşı son resmi lig galibiyetini 16 Mart 1991’de oynanan 2. Lig mücadelesinde 2-0’lık skorla almıştı. İki takımın bu tarihten sonraki oynadığı 4 lig maçında Altınordu 3 galibiyet alırken 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçen sezon TFF 1. Lig’de oynanan iki mücadeleyi de Altınordu 2-1’lik skorla kazanarak rakibine şans vermemişti.

ALTINORDU MORAL BULMAK İSTİYOR

Ligde oynanan ilk 7 maçta sadece 1 galibiyet elde edebilen Altınordu, kalan maçlarda 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Kırmızı-lacivertli ekip, bu maçlarda rakip fileleri 8 kez sarmasına karşın kalesinde gördüğü 9 gole engel olamadı. İç sahada oynadığı 3 maçta ise Altınordu, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken 1 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, ligde attığı 8 golün 7’sini bu maçlarda attı. Milli maç arasının ardından lige yeniden başlamak isteyen Altınordu, Altay’ı mağlup ederek hem moral bulmak hem de çıkışa geçmek istiyor.

ALTAY İSTİKRAR PEŞİNDE

Lige iç sahada oynadığı Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlayan Altay, son 6 maçtan 3 galibiyet ve 3 beraberlik çıkararak kendine play-off potasında yer buldu. Hücum hattındaki oyuncularının skora katkı verdiği Siyah-beyazlılar, 7 maçta 11 gol atarken kalesinde 9 gol gördü. Ligde oynadığı 3 deplasman maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen Altay, bu maçlarda 1 kez kazanırken 2 kez de rakipleriyle yenişemedi. Altay, istikrarlı çıkışını devam ettirmek ve rakibini uzun yıllardır yenememe istatistiğini bozmak için derbiyi kazanmak istiyor.