HABERTURK.COM

2019 Aralık sonu itibariyle kümüle konut satışlarına göre İzmir’de 79.221 adet konut satışı gerçekleşirken geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen konut satışlarına kıyasla yüzde 4,7 oranında artış gerçekleşti. İzmir ili özelinde konut fiyat endeksine baktığımızda 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre İzmir’de yüzde 1,59 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İzmir’de yüzde 10,26 oranlarında artış göstermiştir.

YAZLIK ARAYIŞI PİYASAYI HAREKETLENDİRDİ

İzmir’deki konut satışlarını değerlendirerek, İzmir’in İstanbul ve Ankara’dan sonra en fazla konut satışı yapılan 3. İl olduğunu söyleyen Akkaya, Ege bölgesindeki ‘ikincil konut’ ya da ‘yazlık’ arayışlarının yeniden hareketlenmeye başladığını belirtti.

Akkaya, İzmir’in en değerli ilçelerini Çeşme, Urla, Bayraklı, Bornova-Yeni Kent merkezi, Karşıyaka-Mavişehir-Atakent bölgesi ve Güzelbahçe olarak açıklarken, “Yeni konut stoğu ve site tarzı yapılaşmalara olan ilgiyle beraber en çok, lüks yapı tarzında, Bayraklı, Bornova-Yeni kent merkezi, Karşıyaka-Mavişehir aksında konut fiyatlarında artış gözlenmektedir. Özellikle orta kesimin tercih ettiği Çiğli-Ataşehir bölgesi, Menemen-Ulukent bölgesi, Gaziemir ve Torbalı ilçelerinde ise site tarzı yeni konut projelerinde birim m2 satış değerleri artmaktadır” dedi.

KÖPRÜ VE YOLLAR TALEPLERİ ARTIRDI

Tarla ve arsaların değer artışında, son bir yılda Urla, Seferihisar, Karaburun, Menemen ve Foça’da ciddi artışlar olduğunu vurgulayan Akkaya, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinin ise özellikle sanayi parselleri değer artışı ile tercih edildiğinin altını çizdi. Akkaya sözlerini; “İstanbul-İzmir Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi ve İstanbul-Bursa-İzmir otoyol çalışmaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle özellikle arsa-arazi ve yaz-kış kullanıma uygun yapılaşmalara olan talep devam ediyor” şeklinde sürdürdü.

GÜZELBAHÇE, URLA VE KARABURUN’DA DEĞERLER YÜKSELDİ

Akkaya; “İstanbul-Bursa-İzmir-otoyolu etkisi ile İzmir sahil şeridinde Güzelbahçe, Urla ve Karaburun ilçelerinde arsa-arazi ve yaz-kış kullanıma uygun yapılarda değer artışı oldu. İstanbul-İzmir Çanakkale köprü bağlantısı ile İzmir-Aliağa-Çandarlı otoyolu projesi sayesinde özellikle kuzey aksındaki tatil beldeleri Foça, Dikili ve Çandarlı aksında da değer artışı devam ediyor” dedi.

FOÇA’DA DA FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sahil yerleşimleri olan Dikili ve Ayvalık yerleşimlerinde sadece yaz mevsiminde kullanılan ikincil konuttan tüm yıl boyunca kullanılan apartman dairesi tipinde birincil konuta bir kayış olduğunun görüldüğünü söyleyen Akkaya, Foça’da ise fiyatların artmaya devam ettiğini belirtti. Akkaya, Çeşme ve Alaçatı bölgelerinde son 3-4 yılda piyasanın üzerinde yapılan satışların da artık reel piyasada makul satış değerlerine indiğini ifade etti.

HAVUZLU VİLLALAR 1.000.000-1.750.000 TL’DEN SATILIYOR

Akkaya; “Urla’da Zeytinalanı-Kalabak bölgelerinde yaz-kış kullanıma uygun lüks site tarzı yapılaşmalar göze çarpmakta olup, birim fiyatlar 6.000-10.000 TLm2 civarındadır. 120 m2 dubleks mesken 950.000 TL’den satılırken, site içinde 120-150 m2 büyüklüğündeki havuzlu villalarda ise satış fiyatları 1.000.000-1.750.000 TL civarındadır. İskele, Çeşmealtı-Güvendik bölgesindeki dubleks meskenlerde ortalama birim m2 fiyatlar 6.500-12.000 TL/m2 civarında olup, Kekliktepe’de birkaç dönüm içindeki villalar 11.000 tl/m2 den başlayan birim fiyatlarla satılmakta olup, müstakil havuzlu villalar 2.000.000 TL’den başlamaktadır” dedi.

ÇEŞME’NİN EN KIYMETLİSİ ALAÇATI VE ILICA

Çeşme’de en çok rağbet gören bölgelerin başta Alaçatı ve Ilıca mahallesi olmak üzere; Boyalık, Reisdere, Dalyan, Altınkum ve Çiftlikköy Mahallesi olduğunu söyleyen Akkaya sözlerini; “ Alaçatı’da villa tipindeki konutlar yaklaşık 6.000 TL/m2’den başlayıp, 9.000TL/m2 civarında pazarlanırken, Alaçatı sörf yolu üzerindeki Alaçatı-port bölgesinde 7.500TL/m2 ile 15.000TL/m2 aralığında fiyatlara rastlanılmaktadır. Çeşme’nin bilinen ve prestijli bölgeleri olan Aya Yorgi Koyu, Boyalık Mevki, Ilıca Plajı, Paşa Limanı gibi bölgelerde yapılan lüks sınıfındaki konsept projelerde 14.000TL/m2-20.000 TL/m2 civarında satışlar gerçekleşiyor” şeklinde sürdürdü.