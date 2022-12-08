Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İzmir´de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Kamil Çakmak hayatını kaybetti, yolcu konumundaki Onurcan T. ağır yaralandı

İzmir´de motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 ağır yaralı
0:00 / 0:00
DHA

Kaza, saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, Kamil çakmak idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönerken, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

DHA'nın haberine göre, yola savrulan sürücü Çakmak ile arkasında bulunan Onurcan T. ise metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Cağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Çakmak´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Onurcan T. ise ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Onurcan T.´nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Çakmak´ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PTT personel alımı BAŞVURU ŞARTLARI ve takvimi: 2022 PTT personel işçi alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır ve şartları nelerdir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvuruları...
Karabük TOKİ kura sonuçları: 7 Aralık 2022 2+1 ve 3+1 TOKİ Karabük kura çekilişi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama sayfası
GÜNDEM Karabük TOKİ kura çekiliş sonuçları
KYK burs sonuçları AÇIKLANDI mı? KYK burs sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2022 GSB ile KYK burs başvuru sonucu sorgulama sayfası
GÜNDEM Kritik tarih! KYK burs sonuçları bekleniyor
TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ: Aralık TOKİ kura tarihleri ile 2022 İstanbul, Ankara, İzmir ev il il TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi gün açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ kura takvimi güncellendi! İstanbul, Ankara...
Hakkari'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
GÜNDEM Hakkari'de silahlı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
Kayseri'de, toprağa gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele geçirildi
GÜNDEM Toprağa gömülü uzun namlulu silah ve 4 tabanca ele ...
Çelik: Çocukların istismarı affedilmeyecek lanetli bir suçtur
GÜNDEM Çelik'ten çocuk istismarı paylaşımı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Ciner Medya Grubu’nu ziyaret etti
GÜNDEM AK Parti İstanbul yönetiminden ziyaret
MEB: Erzurum’da iki öğrencinin karıştığı şiddet olaylarına inceleme başlatıldı
GÜNDEM MEB Erzurum'daki olayla ilgili inceleme başlattı
2022 yılında en çok bunlar arandı! Çok şaşıracaksınız! İşte Google'da bu yıl en çok aranan kelimeler
GÜNDEM 2022 yılında en çok bunlar arandı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.