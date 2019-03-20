Alınan bilgiye göre, Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni M.E.S, dün okulda iki öğrenci arasında çıkan kavgaya müdahale etti.

AA'nın haberien göre kavga eden öğrencilerinden birinin evde ailesine öğretmenin kendisini dövdüğünü öne sürmesi üzerine, bir grup öğrenci yakını bugün okula gelerek öğretmenle tartıştı.

Tartışma sırasında velilerce darbedilen öğretmen, olayın ardından darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.