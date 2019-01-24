İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu ileri sürülen 13 kişi tespit edildi. Sabah erken saatlerde eşzamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltıma alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca tabancaya ait çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere TEM şube Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.