İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile başlatılan çalışmalarda, terör örgütü ile bağlantılı şüpheliler tespit edildi. Örgütün talimatları ile hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde operasyon başlatıldı.

14 operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü bildirildi.