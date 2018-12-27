İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde bir çok adrese eş zamanlı operasyon başlattı.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere TEM şube Müdürlüğüne götürüldükleri bildirildi.

YILBAŞI ÖNCESİ TÜM ÖRGÜTLERE OPERASYON

Bu arada İzmir polisinin yılbaşı öncesi son üç günde terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarla toplam 68 kişiyi yakaladığı bildirildi. Önceki gün terör örgütü üyesi oldukları belirlenen ve sokak eylemleri başlatmak ve güvenlik güçlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Dün ise İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine TSK’daki FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda toplam 27 kişi yakalandı

İZMİR’DE TÜM BYLOCK KULLANICILARINA OPERASYON YAPILDI

Aynı gün yapılan ikinci operasyon ile ise ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 19 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 19 kişi ile birlikte İzmir’de ByLock kullandığı belirlenen ve telefonuna yüklediği ByLock’u kullandığı tespit edilen tüm şüphelilere işlem yapılmış olduğu bildirildi.

Son üç günde yapılan operasyonlarla gözaltına alınan tüm şüphelilerin TEM ve KOM şube Müdürlüğünde işlemleri devam ettikleri bildirildi.

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