Soruşturma sürüyor

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda terör örgütü liderine sözde uygulandığı ileri sürülen tecriti protesto etmek amacı ile HDP il binasında içerisinde açlık grevi yapanları tespit etti.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, belirlenen şüphelilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan yakalama ve arama kararından sonra çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şahıslardan birinin Sivas'ta PKK/KCK terör örgütü üyesi olmaktan 3 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alnına 16 şüpheli sorgulanmak üzere İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.