İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında sabah erken saatlerde birçok adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, ismi gözaltı listesinde bulunan şüphelilerden birçoğunun yakaladığı bildirildi.

Habertürk’ten Neşet Dişkaya’nın haberine göre; İzmir istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, bazı kişileri terör örgütü PKK adına para topladığını belirledi. Toplanan paralarla terör örgütünün silah ve bomba aldığı tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ismi belirlenen şüphelilere yönelik sabah erken saatlerde TEM Şube Müdürlüğü operasyon başlattı. 25 şüphelinin ismi bulunduğu gözaltı listede şimdiye kadar birçok kişinin yakalandığı bildirildi. Aynı zamanda gözaltına alınanlar arasında HDP il Binası içerisinde terörist başı Abdullah Öcalan tecridin kaldırılması için açlık grevi yapanların da bulunduğu bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin TEM şube Müdürlüğüne götürüldüğü, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ