İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi tedbirleri kapsamında il genelinde kaçak ve sahte içki ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik icra edilen istihbari çalışmalar neticesinde, Kınık ilçesi Yaylakent Mahallesinde bulunan A.G. isimli şüphelinin bağ evinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir adet 50 litrelik, üç adet 19 litrelik, üç adet 10 litrelik ve üç adet 5 litrelik şişeler içerisinde sahte votka; 29 adet 100 cl’lik, iki adet 70 cl’lik, üç adet 50 cl’lik ve bir adet 1 litrelik şişeler içerisinde sahte rakı; 10 adet 150 cl’lik şişeler içerisinde sahte şarap olmak üzere toplamda 227,25 litre sahte içki ile iki adet damıtma cihazı, dört adet distilasyon cihazı ve muhtelif alkol şişesi ele geçirildi.

Şüpheli A.G., olayla ilgili gözaltına alındı.