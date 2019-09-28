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İzmir’de silahlı kavga! 2 yaralı

İHA

İzmir’in Karabağlar ilçesinde silahlı kavgaya karışan şahıslardan birisi ile seyir halindeki servis aracı içerisindeki bir vatandaş yaralandı

İzmir

Olay, gece saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kimliği belirsiz bir şahıs ile M.Ç. cadde üzerinde karşılaştı. Şahıslar karşılaşma sonucu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz saldırgan yanında taşıdığı tabanca ile M.Ç.’ye ateş etti. Açılan ateş sonucu sol kolundan yaralanan M.Ç. ile tabancadan çıkan kurşunlardan bir tanesi o esnada seyir halinde olan 35 FG 369 plakalı bir servis aracı içerisindeki M.Y.’ye isabet etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılardan M.Ç. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, M.Y. ise Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırgan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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