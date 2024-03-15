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        Haberler Gündem Güncel İzmirde soğuk hava deposunda yangın

        İzmirde soğuk hava deposunda yangın

        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:00
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        İzmirde soğuk hava deposunda yangın
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin hızla büyüdüğü depo bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

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        #İzmir
        #yangın
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