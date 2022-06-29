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İzmirde su alan yattaki 10 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İzmir Seferhisar açıklarında bulunan lüks bir yat su almaya başladı. Haber verilmesi üzerine devreye giren Sahil Güvenlik Ekipleri, batmak üzere olan yattan 10 kişiyi kurtardı

İzmirde su alan yattaki 10 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı
İzmir'de hareketli dakikalar! 10 kişi kurtarıldı
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AA

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında su alan yattaki 10 kişi, tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Doğanbey Adası açıklarında Kapky isimli motoryatın su almaya başladığı ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi.

Bir bölümü suyun altında kalan yattaki 10 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Sığacık Limanı'na getirilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yatın, içine dolan suyun boşaltılması ve karaya çekilmesi için çalışma başlatıldı.

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Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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