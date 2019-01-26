Kaza, saat 00.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesi Alsancak Mahallesinde bulunan İzmir Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Yurdakalan'ın (55) idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen boş yağ tankeri İzmir Limanı D kapısından girdi. Yanlış istikamete seyir halinde olduğu fark eden sürücü Yurdakalan, taşan Menes Çayının bulunduğu noktaya geldi. Sürücü Yurdakalan geri dönmek için U dönüşü yaptığı sırada tırın ön kısmı denize düştü. Bilal Yurdakalan, yaşanan kaza sonucu tırın içinde mahsur kaldı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi Bilal Yurdakalan’ı kurtardı. Kurtarılan Yurdakal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.