Trafikte yol verme kavgası: 2’si ağır 4 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Olay, saat 16.50 sıralarında Göksu Mahallesi 682 Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, Ş.A. (41) ile oğlu Y.A. (17) otomobille sokakta seyir halindeyken, M.A. (20) ve F.C.E.’nin (21) içerisinde bulunduğu araçla karşılaştı.

Burada kişiler arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kişiler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine baba Ş.A. ile oğlu Y.A., bulundukları araçtan inerek M.A. ve F.C.E.’ye sopa ve bıçakla saldırdı.

Diğer kişilerin de bıçakla olaya karşılık vermesi üzerine her iki taraf da yaralanarak kanlar içerisinde kaldı.

HASTANELERDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar Ş.A., Y.A., M.A. ve F.C.E. ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan F.C.E. ile Y.A.’nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, M.A. ile Ş.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.