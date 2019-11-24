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İzmir’de yol çöktü: 3 kişi çukura düştü

İzmir’in Konak ilçesinde altında su birikintisi oluşan yolda çökme meydana geldi. Mekanların bulunduğu noktada meydana gelen çökmede masalarda oturan 3 müşteri çökme sonucu çukura düştü

İzmir

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 1445 sokak ile İrfan Boyuer Sokağı birbirine bağlayan kesişim noktasında meydana geldi. Sokak içerisinde bulanan bir kafede müşteri olarak bulunan 2'si bayan ve 1'i erkek olmak üzere 3 kişinin oturduğu masanın üzerinde bulunduğu yol biranda çöktü. Çökme neticesiyle 3 kişi içi su dolu çukura düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince düştükleri yerden çıkarılan 3 kişi kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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