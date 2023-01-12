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Haberler Gündem İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilk adım atıldı
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Kocaeli'de İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için ilk adım atıldı, 14 ayda bitecek

Kocaeli'de, engelli vatandaşların kullanımı için eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ihalesi yapıldı. Gebze'de geçen hafta ihalesi sonuçlanan merkezin ardından ikinci olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nin 14 ayda tamamlanması planlanıyor

İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilk adım atıldı
İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen engelsiz yaşam merkezleri birer birer hayata geçiriliyor. Geçen hafta Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi ihalesinin ardından Vinsan Kampüsü içinde eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de ihalesi yapıldı. Büyükşehir ana hizmet binası ihale salonunda düzenlenen elektronik ihaleye 3 firma teklif verdi. Teklifler komisyon tarafından incelenip, ihaleyi kazan firmayla sözleşme imzalandıktan sonra 10 iş günü içinde yer teslimi yapılacak ve 14 aylık çalışma sonunda hizmete alınacak.

HİDROTERAPİ HAVUZLARI DA OLACAK

Projesi tamamlanarak ihalesi yapılan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar bulunacak.

Merkezde ayrıca idari ofisler, soyunma odaları, duş yerleri de yer alacak. Tüm bu imkanlardan zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm engelli bireyler yararlanabilecek.

HER ENGELLİYE UYGUN OLACAK

Vinsan Kampüsü içinde Lastik-İş Sosyal Tesislerinin üst tarafında yapılacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı.

Projede 913 metrekare olan bodrum katta sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5 bin 264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü.

Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescit, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası, oyun odası projede planlandı.

Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ve çocuk oyun alanı bulunmakta. Merkezin önünde 20 araçlık bir otopark yapılacak.

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