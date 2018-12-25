Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'ni kirlettiği gerekçesiyle bir gemiye uygulanan 400 bin lira para cezası, 1 milyon 266 bin liraya yükseltildi.

Alınan bilgiye göre, Körfez ilçesi Kirazlıyalı'da bir limanda, palm yağı aktarıldığı sırada sızıntı olması ve donan yağın kütleler halinde kıyıya ulaşması nedeniyle bir gemiye kesilen ceza miktarı artırıldı.

Çevrenin korunmasına yönelik kanunun yürürlüğe girmesiyle kirliliğe neden olan Singapur bandıralı gemiye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca verilen para cezası 1 milyon 266 bin liraya yükseltildi.

Liman Başkanlığı ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından temizlik maliyetinin de cezaya ekleneceği öğrenildi.

Gemiden denize sızan ve donarak kıyıya ulaşan palm yağı kütlelerini temizlemek için Liman Başkanlığı ekiplerince, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı kontrolünde çalışma başlatılmıştı.

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