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İzmit Körfezi'ni şenlendiren yunuslar renkli görüntüler oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çevre projeleriyle nispeten temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi'ni şenlendiren yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
AA

İzmit Körfezi Seka Park açıklarında görülen yunuslar, kıvrak hareketleriyle dikkat çekti.

Suyun içinde dans eder gibi yüzen yunuslara martılar da eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesinin deniz suyu kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan İzmit Körfezi, kentte yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelenlerin de gözde mekanlarından biri haline geldi.

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006'da İzmit Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölüm ise "kuş turizmi" için alternatif bir merkez oldu.

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