Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

Dünyada ve Türkiye'deki denizlerde koruma altında bulunan denizatları, İzmit Körfezi'nde yapılan dalışta görüntülendi

ABONE OL
AA
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere mevkisinde yaptığı dalışta, dış görünüşü itibarıyla insanların ilgisini çeken, koruma altındaki türlerden denizatlarını kaydetti. Dalış sırasındaki kayıtta, denizatlarının su altındaki yaşamı görülüyor.

     
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    "İNSAN BASKISI, TÜR İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

    İzlenimlerini aktaran Ceylan, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Akdeniz ve Ege'de nesilleri neredeyse yok olan denizatlarını Değirmendere'de ve Marmara Denizi'nin serin sularında görüntülediklerini söyledi.
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Ceylan, "Denizatlarını burada görmek muhteşem. Dilerim ki bunları gelecek nesillere de canlı olarak taşıyabilme yetisini gösteririz" ifadesini kullandı.
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Ege ve Akdeniz'de 1990'lı yıllarda bulunabilen bu canlı türünü, şimdi sadece Marmara Denizi ve Karadeniz'de görebildiklerini dile getiren Ceylan, "Yaşam alanlarının tahribi, avcılık ve diğer insan kaynaklı baskılar türün en büyük tehditleri.
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Sakin görünüşlerinin yanında doymak bilmez karnivordurlar (etobur). Hava sıcaklıkları artınca derinlere giden tür, yüzey suları soğuyunca sığlığa çıkarlar. İzmit Körfezi, Marmara da önemli yaşam alanları.
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Denizatlarının benim için farklı bir gizemi vardır. Arşivimde binlerce kareleri ve video kayıtları var. Yine de her fırsatta yaşamlarından kayıt almaya gidiyorum" diye konuştu.
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Denizatlarının çekimini ilk olarak 1990'lı yıllarda Fethiye ve Kaş'ta yaptığını aktaran Ceylan, bu canlıların şimdilerde o bölgede bulunmadığını kaydetti.

     

     
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Ceylan, denizatı neslinin dünyada tehlike altında olduğuna değinerek, "Bizde de öyle. Ekolojik fakirleşme, denizlerde her gün artan insan baskısı, tür için büyük bir tehdit.
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

    Bu nedenledir daha fazla kayıt alma sevdam. Doğaya borcumu tanıyarak ve tanıtarak ödemeye çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi
  • İzmit Körfezi'nin derinliklerinde denizatları görüntülendi

 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.