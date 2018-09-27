İzmit Körfezi'nin su altı yaşamı film olacak

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Çevre yatırımlarına 2004 yılından itibaren büyük önem verdiklerini ve kurulan arıtma tesisleriyle İzmit Körfezi'ne sahip çıktıklarını anlatan Karaosmanoğlu, "Özellikle İzmit Körfezi'nin arıtılmasına yönelik verdiğimiz çetin mücadele Türkiye'ye örnek oldu. Bu noktada en büyük atılımımız Karamürsel'den Darıca'ya kadar İzmit Körfezi'nde atıksu kolektör hatları inşa etmek oldu. Sadece 2017 yılında 123 milyon metreküp atıksu arıttık. Körfezimizde akvaryum gibi balık ve yaşam çeşitliliğin artması için çok çalıştık." diye konuştu.