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        Haberler Gündem İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın söndürüldü

        İzmit'te geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda çıkan yangın, çevre ilçelerden sevk edilen takviye ile çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:20 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:52
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        İzmit'teki yangın kontrol altında
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        Yangın, saat 19.30 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinin kağıt deposunda meydana geldi.

        Depodaki kağıtlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Alev alev yanan depoyu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Yangın çevre ilçelerden sevk edilen takviye ile çok sayıda ekibin müdahalesiyle yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların devam ettiği tesiste dumandan etkilenen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, yangının pres makinesinin patlaması sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #İzmit yangın
        #haberler
        #kocaeli
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