TIR ve yön tabelası direğine çarptı: 4 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki TIR'a, ardından da yön tabelasının direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Körfez Mahallesi, D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi.
E.C. (42) yönetimindeki otomobil, bağlantı yolundan D-100’e geçiş yapacağı sırada aynı istikamette seyir halinde olan S.T. yönetimindeki TIR’a, ardından da savrularak yön tabelasının direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralı sürücü E.C. ile otomobildeki yolcular Y.A. (44), A.A. (24) ve S.N.K.'yı (17) çevredeki hastanelere kaldırdı.
TIR şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.