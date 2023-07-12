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        İznik, adım adım UNESCO yolunda

        Türkiye'nin 2024 yılı UNESCO Dünya Mirası Listesi için tek adayı olan Bursa´nın İznik ilçesinde, UNESCO yolculuğu hızlandı. İznik´in dosyasını eksiksiz bularak adaylık sürecini resmen başlatan UNESCO´nun danışma organı olan ICOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi´nden görevlendirilen uzman Gabriela Semova Koleva, tarihi eserlerin mevcut halleri ve korunmuşluk durumlarını incelemek üzere saha araştırması için İznik´e geldi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 09:27
        İznik, adım adım UNESCO yolunda
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        Antik çağlardan bu güne kadar uzanan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin günümüze kadar ulaştığı, bütün kiliseler tarafından tanınan en önemli ekümenik konsillerden ikisine ev sahipliği yapması nedeniyle Hristiyanlık için de büyük önem taşıyan İznik´in, UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi.

        2014 YILINDA DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİNE DAHİL EDİLMİŞTİ

        Tarihi özellikleri ile medeniyetlerin somut ve somut olmayan değerlerini bugüne kadar taşıyan benzersiz tarihi kent olması nedeniyle İznik, 2014 yılında Dünya Miras Geçici Listesi´ne dahil edilmişti.

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        Daimi adaylık çalışmaların yürütülmesi için 2016 yılında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde İznik Alan Başkanlığı kuruldu. İznik Alan Başkanlığı´nca hazırlanan yönetim planı, 2022 Mayıs ayında Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu´nca onaylanarak yürürlüğe girdi.

        UNESCO uygulama rehberine uygun olarak hazırlanan İznik´in adaylık dosyası, geçen sene Ağustos ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı´na teslim edildi. İznik Alan Başkanlığı´nın 1 yıl gibi kısa sürede bitirdiği yönetim planı ve adaylık dosyası, `Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede´ UNESCO daimi listesine aday olmaya değer görüldü.

        Bakanlık, geçtiğimiz 19 Eylül tarihinde, Türkiye´den sadece İznik´in daimi adaylık dosyasını UNESCO Dünya Miras Merkezi´ne gönderdi. Türkiye´nin İznik Dosyası´nı içerik ve format yönünden eksiksiz olarak kabul eden UNESCO adaylık sürecini resmen başlatırken, dosya UNESCO´nun danışma organı olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi´ne iletildi.

        ICOMOS´dan görevlendirilen uzman Gabriela Semova Koleva, dosyada sunulan alanların korunmuşluk durumları ile ilgili alan yönetimlerini incelemek üzere İznik´e geldi.

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        #İznik
        #unesco
        #haberler
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